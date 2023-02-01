اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية تكساس الأمريكية إيرانيا مدرجا على قائمة الإرهاب خلال محاولة تسلله إلى الولايات المتحدة، ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن علي رضا حيدري حاول التسلل عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الشبكة إن إدارة السلامة العامة في تكساس ألقت القبض على حيدري البالغ من العمر 29 عاماً الأسبوع الماضي بعد توقيف مهرب على الحدود في مقاطعة فالفيردي بولاية تكساس كجزء من عملية «لون ستار»، مبينة أن حيدري كان يحاول العبور في سيارة مع أربعة مهاجرين غير شرعيين آخرين، وعلمت الشبكة أن حيدري جرى تسليمه إلى حرس الحدود حيث تم التأكد لاحقاً أنه مطابق لقاعدة بيانات قوائم الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مبينة أنها تواصلت مع وزارة الأمن الداخلي (DHS)، الهجرة والجمارك (ICE) والجمارك وحماية الحدود (CBP) وعدة مرات منذ ذلك الحين، دون نتيجة.

ويقول موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي على الإنترنت إنه لا يؤكد وضع أي شخص على قائمة المراقبة، فيما قال رئيس المجلس الوطني لدوريات الحدود براندون جود: «لولا عمل الحاكم أبوت وشرطة تكساس، لكان علي رضا حيدري طليقاً في شوارعنا اليوم ويخطط لتنفيذ مؤامرات للإضرار بالولايات المتحدة ومواطنينا».

وتحوي قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي لفحص الإرهابيين وعملية المراقبة على معلومات حول هويات أولئك الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في جرائم الإرهاب أو الأنشطة ذات الصلة.

ويشير التقرير إلى أن دوريات حرس الحدود الأمريكية أوقفت 17 شخصا في ديسمبر وكانت أسماؤهم موجودة على القائمة، وهو ما يرفع إجمالي المعتقلين ممن وردت أسماؤهم ضمن القائمة إلى 38 منذ أكتوبر الماضي، في حين يؤكد حرس الحدود أنه تمكن من ضبط 98 شخصا على قائمة مراقبة الإرهاب خلال عام 2022، و15 في 2021 وثلاثة عام 2020 وجميعهم على الحدود الجنوبية.