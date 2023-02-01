في فضيحة جديدة لقيادات الحوثي تضاف إلى سجل المليشيا في تجارة الممنوعات التي أثارت غضب القبائل في محافظة إب، اختطفت مليشيا الحوثي اليوم (الأربعاء) عددا من شباب وأهالي قرية محطب بمديرية السيناني التابعة لمحافظة إب على خلفية مداهمتهم معمل لتصنيع الخمر يتبع أحد القيادات الحوثية وتكسيره.

وقالت مصادر قبلية: «داهم عدد من الشباب في منطقة محطب بمديرية السياني معملاً للخمر وقاموا بتكسيره وإغلاقه، إلا أنهم تفاجأوا عقب الحادثة بأطقم حوثية تقتحم المنطقة وتداهم المنازل وتختطف العشرات من أبناء القرية، وروعت الأهالي خصوصاً الأطفال والنساء، موضحة أن المليشيا وفرت حماية للمعمل والمسؤول عنه وترفض الإفراج عن المختطفين بل هددت أبناء المنطقة بالقتل في حال الاعتداء على المعمل».

وأشارت المصادر إلى أن أبناء القبائل رفضت وجود أي معمل لصناعة الخمر أو مخازن للمخدرات في منطقتها وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي محاولات حوثية لإفساد الشباب في منطقتها أو تحويلها إلى مركزاً لإفساد اليمن ومحافظة إب على وجه الخصوص.

وجاء هجوم القبائل بعد يوم من إعلان الأسطول الخامس الأمريكي في المياه الإقليمية اليمنية عن ضبط كمية من المخدرات كانت في طريقها إلى اليمن قادمة من إيران، ووفقاً لمصادر موثوقة فإن المليشيا تستفيد من عائدات الممنوعات في دعم مركزها المالي وإفساد اليمنيين في إطار حقدها الدفين ضد اليمن واليمنيين.

وكانت خفر السواحل اليمنية ألقت العام الماضي على عدد من خلايا التهريب بينهم خلايا تهريب مخدرات وأكدوا أثناء التحقيقات أنهم يشحنون سواء الأسلحة أو المخدرات من ميناء بندر عباس الإيرانية.