لم تتوقف شحنات «الكبتاجون» عند دول الجوار السوري، بل تجاوزت تجارة النظام حتى وصلت إلى تل أبيب، إذ أعلنت السلطات الإسرائيلية ضبط شحنة من المخدرات خلال محاولة شخصين تهريبها من سورية إلى داخل أراضيها للمرة الأولى بعد شحنات مماثلة ضبطتها على الحدود مع لبنان.وبحسب هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية، فإن قوات الجيش والشرطة أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود الإسرائيلية- السورية، وأن نقاط المراقبة العسكرية رصدت مشبوهين اثنين كانا يحاولان تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى إسرائيل في منطقة لواء الجولان وجيل الشيخ.وأفادت الإذاعة بأن العملية أدت إلى اعتقال مشتبهين وفي حوزتهما 21 كيلوغراما من المخدرات، إذ قدرت قيمتها بمئات آلاف الشواكل (الإسرائيلية). وهذه الحادثة هي الأولي من نوعها التي يتم فيها تهريب المخدرات والكبتاجون إلى الداخل الإسرائيلي، بعد أن أغرقت مليشيا «حزب الله» اللبنانية والنظام السوري دول الجوار بهذه التجارة.ويرى مراقبون أن تجارة المخدرات التي يمارسها النظام السوري والأذرع التابعة له من المليشيات اللبنانية والإيرانية، باتت مصدر دخل كبير في ظل الحصار الذي يعاني منه النظام من الدول الغربية، إلا أن هذه التجارة أصبح لها مخاطر على الأمن القومي للدول خصوصا الأردن الذي يعاني بشكل كبير من هذه التجارة عبر عصابات إيرانية ولبنانية تابعة لحزب الله.وفي تقرير سابق لموقع «ذا ناشيونال انتريست» الأمريكي، تحدث عن نشاط لافت لتجارة المخدرات في الشرق الأوسط، بعد أن فتحت بعض الدول علاقاتها مع النظام السوري، الأمر الذي فتح أبواب جديدة له لجلب الأموال غير الشرعية إلى البلاد.