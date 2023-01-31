فرضت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات على 7 كيانات إيرانية جديدة وأضافتها إلى قائمة الحظر التجاري الأمريكي بسبب مساهمتها في الصراعات والحروب التي تشهدها أوكرانيا بما فيها إنتاج المسيرات.

وأفادت الوزارة في بيان أن القائمة تضمنت بشكل خاص، العديد من شركات صناعة الطيران، وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري. مبينة أنه تم تحديد هذه الكيانات السبعة من قبل الحكومة الأمريكية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الدخول في القائمة السوداء يعني تفعيل إجراءات مراقبة الصادرات ضد هذه الكيانات.

من جهة أخرى، تصاعدت التوترات بين طهران وباكو على خلفية الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية ووصف بأنه عمل إرهابي.

وبعد يومين من إخلاء سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، نصحت حكومة باكو رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الأراضي الإيرانية بسبب الوضع غير المستقر في إيران والعمل الإرهابي ضد التمثيل الدبلوماسي لبلدها في طهران.

وطلبت الخارجية الأذربيجانية من المواطنين الذين سافروا إلى إيران توخي أقصى درجات الحذر.

وكانت وزارة خارجية أذربيجان قد أعلنت الأحد أن موظفي سفارة بلادها في إيران سيغادرون طهران مع عائلاتهم ليغادر بعدها الوفد الدبلوماسي برئاسة السفير علي زاده وعائلاتهم إيران مساءً على متن طائرة ركاب، ونقل الوفد جثة رئيس أمن السفارة أورخان عسكروف، الذي قُتل في الهجوم المسلح وأُصيب إلى جانبه اثنان آخران يوم (الجمعة)، إلى باكو.