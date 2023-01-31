في هجوم هو الأول من نوعه منذ مطلع العام، أسقطت واشنطن صيداً «ثميناً» في اليمن، وكشفت وسائل إعلام يمنية أن مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم «القاعدة» الإرهابي القيادي حسان الحضرمي قتل في غارة لطائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

ونقلت عن مصادر قبلية تأكيدها أن الحضرمي قتل مع اثنين من مرافقيه، مساء أمس (الإثنين)، على متن سيارة.

ويعد الحضرمي أحد أهم القيادات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والمسؤول عن صناعة العبوات الناسفة، ويشغل منصب نائب مسؤول صناعة العبوات الناسفة، إلا أن القيادة العامة كلفته بشغل منصب مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، بعد مقتل عبدالواحد النجدي بغارة جوية.

يذكر أنه تم استهداف منزل حسان الحضرمي، الذي أصيب بالغارة، في نوفمبر من العام الماضي. ويمتلك الحضرمي خبرة كبيرة في صناعة الألغام والمتفجرات ما جعله في أعلى ترتيب أهداف القوات الأمريكية.

ونشر ناشطون من محافظة مأرب على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة حسان الحضرمي وهي مدمرة كلياً بسبب القصف وعليها آثار الدماء.

وكانت طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارة في منطقة الصمدة بوادي عبيدة الذي تتواجد فيه عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المصنف عالمياً في قائمة التنظيمات الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها، في هجوم هو الأول من نوعه منذ مطلع العام الحالي.