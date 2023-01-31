حكم قضاء الملالي على المدونة الإيرانية استياج حقيقي (21 عاما)، وخطيبها أمير محمد أحمدي (22 عاما) بالسجن 21 عاما، وفرض عليهما عقوبات إضافية بعد نشر فيديو رقصهما في ساحة آزادي بطهران، بحسب ما أفادت تقارير أوردها موقع «إيران إنترناشيونال».وأدانت طهران استباج وأمير بالسجن 10 سنوات ونصف السنة لكل منهما، وحظر النشاط على وسائل التواصل عامين، والمنع من السفر عامين.وبحسب المعلومات اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية الشابين في الأول من نوفمبر الماضي بعد ضربهما وإهانتهما، وتم احتجاز استياج في سجن قرتشك، فيما احتجز الشاب في سجن فشافويه.وزعمت محكمة الثورة في اتهاماتها أن المدونين يشجعان على الفساد والدعارة، والتجمع والتواطؤ بهدف الإخلال بالأمن القومي والنشاط الدعائي ضد النظام.وكشفت الملعومات أن القاضي أبو الفضل صلواتي الذي أصدر الحكم والملقب بقاضي الإعدامات حرهما من اختيار محامٍ لهما.وبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران، وردت العديد من التقارير حول اعتقال بعض المدونين بسبب نشرهم مقاطع رقص تضامنا مع الاحتجاجات.واعتقلت العناصر الأمنية قبل نحو شهرين الشاب مرتضى قادري، الراقص ولاعب الباركور الذي نشر فيديو لرقصته الاحتجاجية في ساحة آزادي بالعاصمة.