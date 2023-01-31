تقرر تعيين المستشار أحمد فهمي متحدثاً باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، خلفاً للسفير بسام راضي.

وشغل فهمي منصب المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضواً في وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 إلى 2022.

كما عمل فهمي في قنصلية مصر العامة في لندن، وسفارة مصر في أبيدجان، وكان مستشاراً في مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وعضواً في مكاتب مساعدي وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والعربية والأفريقية، شارك أيضاً في عضوية وفد مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي لعدة دورات، وفي العديد من الزيارات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة عام 1999، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.

في سياق متصل، وجه السفير بسام راضي رسالة مؤثرة لمحرري الرئاسة في ختام عمله متحدثاً باسم رئاسة الجمهورية وقبل توليه مسؤولية جديدة سفيراً لمصر فوق العادة لدى حكومة إيطاليا.

وجاء نص الرسالة «تشرفت وسعدت للغاية بالعمل معكم طوال الفترة الماضية التي تعدت الخمس سنوات.. أبديتم خلالها أقصى درجات التعاون الإيجابي والتفاعل المهني السريع مع بيانات وتفاصيل الأنشطة الرئاسية الكثيفة الداخلية والخارجية.. ولكم جميعاً مني خالص التقدير والاحترام والمودة... حفظكم الله ورعاكم.. وحفظ الله وطننا الغالي مصر وحماها من كل مكروه... ووفق الله رئيسها وقائدها وسدد خطاه وأعانه وأعزه».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً، بتعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة إيطاليا، وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.