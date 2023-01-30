طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الإثنين) المجتمع الدولي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً على ضرورة محاسبة إيران على جرائمها.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة: «على المجتمع الدولي أن يتأكد من همجية النظام الإيراني»، مضيفاً: «سنعمل كل شيء في مقدور إسرائيل لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وسبل إطلاقها».

من جهته، أكد بلينكن أن الرئيس جو بايدن ملتزم بتحقيق حل الدولتين، داعيا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين خطوات فورية للحد من التصعيد ووقفه، موضحاً أن حل الدولتين مهم لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أنه على كل الأطراف العمل من أجل تخفيف التوتر.