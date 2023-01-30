فيما اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بالوقوف وراء 4000 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن شملت الاعتداءات الجسدية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتضييق على الحريات السياسية والصحفية والحريات الشخصية والمدنية، كشفت مصادر حقوقية يمنية تصفية المليشيا 3 مختطفين.

وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية زعمت أنهم انتحروا وهددت أسرهم، الذين أبلغتهم بضرورة الاستعداد لتسلم الجثث، بأن نشر أي معلومات أو أسماء للضحايا سيعرضهم للسجن والعقوبات القاسية.

وأفادت المصادر بأن المليشيا تواصل معاقبة المختطفين، خصوصاً العسكريين، إذ بدأت المحكمة العسكرية التي استحدثتها بمحاكمة عدد من الضباط والجنود الذين زجت بهم في السجون منذ الانقلاب وحتى اليوم، مبينة أن غالبية من تجري محاكمتهم موالون للرئيس السابق علي صالح وتتهمهم بالخيانة ومخالفة الأوامر العسكرية لقيادات المليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا بدأت بابتزاز أسر الضباط والجنود المختطفين في سجونها وتطالبهم بأموال باهظة مقابل السماح لهم بزيارتهم، مبينة أن المليشيا تمارس ضغوطات على أسر المختطفين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن مسلحين حوثيين اقتحموا مستشفى في محافظة إب بعد ساعات من تطويقه، مبينة أن المليشيا تعتزم مصادرة المستشفى لصالح ما يسمى بـ«الحارس القضائي» الذي تتخذه المليشيا واجهة لسرقة أموال وممتلكات اليمنيين.

من جهة ثانية، اغتال مسلحون مجهولون أستاذ القانون بجامعة تعز المستشار السابق لمدير عام شرطة المحافظة الدكتور عبدالله القيسي اليوم (الإثنين) أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر في حي الجمهوري شرق المدينة، ولم تعلن الشرطة الجهة المتورطة في الجريمة خصوصاً في ظل المساعي الحثيثة للقضاء على العصابات الفوضوية التي تنتشر في المحافظة.