على وقع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصف الكرملين تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون حول تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بقتله باستخدام الصواريخ بـ«الكاذبة». وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم(الإثنين)، إن «ما قاله جونسون غير صحيح. بتعبير أدق، إنه كذب».واعتبر أن «هذه قد تكون كذبة متعمدة من جونسون»، لافتا إلى أن هذا الأمر يطرح سؤالا عن أسباب قيامه بذلك (تعمد الكذب)، أو أن رئيس الوزراء البريطاني حينها «لم يفهم في الواقع» ما كان يتحدث عنه بوتين.وكان جونسون كشف في فيلم وثائقي تفاصيل «محادثة طويلة جداً ومذهلة» أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، إلا أن الأخير «هدده بالقتل» قبل بدء العملية العسكرية. وأفاد في حديثه بأنه حذّر سيد الكرملين من العقوبات الغربية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا تليغراف» البريطانية.وكشف جونسون في الفيلم الوثائقي الذي ستبثه وسائل الإعلام البريطانية، اليوم (الإثنين)، أن الرئيس بوتين «هدده بشكل من الأشكال» قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال له «بوريس.. لا أريد أن أتسبب بأذى لك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة».وأضافت المعلومات أن بوتين رد على جونسون خلال المحادثة قائلاً: «بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل القريب. ما هي الفترة الزمنية التي يجري الحديث عنها بالضبط؟». فرد جونسون: «حسنا، ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور. وأنتم تعرفون ذلك جيدا».ووفق الوثائق، اعتبر المسؤول البريطاني السابق في المحادثة مع بوتين، أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح «كارثة كاملة»، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف.وجرت المحادثات «غير العادية» بين جونسون وبوتين في فبراي الماضي بعد أن زارالأول كييف في محاولة أخيرة لإظهار الدعم الغربي لأوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من حدوث هجوم روسي.