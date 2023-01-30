قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأزمة التي تواجهها القاهرة تحتاج تدخلاً من أمريكا لرفع الضغوط، مؤكدا أن استقرار مصر يسهم في تحقيق المصالح المصرية الأمريكية. ولفت شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة، اليوم (الإثنين)، إلى وجود توافق كبير بين البلدين حول مختلف القضايا.وأفاد الوزير المصري بأن المحادثات المصرية الأمريكية تطرقت إلى أزمة سد النهضةوالأوضاع في ليبيا والسودان.من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن الأولوية للاقتصاد في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وشدد بلينكن على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة، مؤكدا أن المياه أمر وجودي للمصريين، داعيا إلى التوصل لحل يضمن مصالح كل الشعوب سواء مصر أو السودان أو إثيوبيا. وقال إن مصر مستمرة في لعب دور لإرساء السلام والاستقرار، لافتا إلى مشاركتها في مؤتمر النقب بهدف للوصول لمنطقة أكثر أمانًا واستقرارًا، وأكد أهمية التعاون في مجال الأمن الغذائي.وبشأن التصعيد في الضفة الغربية، أوضح بلينكن أن واشنطن تعمل مع القاهرة لتخفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وفي الشأن الليبي، لفت الوزير الأمريكي إلى دور مصر المهم في معالجة الوضع في ليبيا وعقد الانتخابات، وأفاد بأنه بحث التطورات في السودان وتكوين حكومة جديدة.وحول الصراع في أوكرانيا، أوضح بلينكن أن الحرب هناك تؤثر على استيراد مصر للحبوب، وقال إن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على الشعب المصري.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى بلينكن، وتم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية. وشدد السيسي على علاقات الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.