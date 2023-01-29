طوت تونس صفحة برلمان الإخوان نهائياً بإغلاق صناديق الجولة الثانية من الانتخابات النيابية التي جرت اليوم (الأحد)، وبلغت فيها المشاركة ما نسبته 11.03% وشارك بالتصويت 887,632 ناخباً، وفقاً لما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وقال رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات وسط العاصمة التونسية «هذه النتائج دقيقة مع هامش خطأ ضئيل»، موضحاً أن الانتخابات مرت بسلاسة دون إشكاليات كبيرة تذكر أو إخلالات ذات أهمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، إنّ الهيئة تقدّم كلّ الأرقام بخصوص عمليّات التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، بكلّ شفافيّة، ولا تخشى تقديم المعلومة الصحيحة، مبيناً أن مراكز التجميع ستكون مفتوحة للعموم، لملاحظة النسب الحقيقيّة للمشاركة.

وأكد المنصري أن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيتم الإعلان بعد غد (الثلاثاء)، مبيناً أن الميزانية التي وضعت لإتمام الانتخابات التشريعية بدوريها الأول والثاني بلغت 70 مليون دينار للانتخابات التشريعية.

ويتنافس في جولة الإعادة 262 مرشحاً بينهم 34 امرأة، على 131 مقعداً.

نجحت تونس في إفشال محاولات تنظيم الإخوان لإثارة الفوضى عبر دعوات لمقاطعة الانتخابات وعرقلة مسار الإنقاذ الذي اتبعه الرئيس قيس سعيد، وبحسب وسائل إعلام تونسية وعربية فإن مخططات الفوضى التي أحبطتها السلطات كان يقودها معاذ الغنوشي، نجل زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.