استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الأحد)، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمناسبة انتهاء مهمات عمله أمينًا عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد وزير الخارجية خلال الاستقبال بجهود الدكتور الحجرف طوال فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون، ودوره المميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي، سائلا الله له التوفيق والنجاح في مهماته المستقبلية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.