وسط حالة من السخط الشعبي، تواصل عصابات الحوثي جرائمها ضد المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، إذ تعرض محام ورجل مرور للاعتداء ومحاولة القتل في جريمتين منفصلتين، وذلك بعد ساعات من اختطاف نجل زعيم قبلي من منزله في صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ«عكاظ»: «اقتحم مسلحون حوثيون مكتب المحامي أمين الباروت في صنعاء واعتدوا عليه بالضرب بطريقة همجية، ما تسبب بشج رأسه، ثم لاذوا بالفرار الى جهة غير معلومة، ليتم نقل المحامي إلى المستشفى لتلقي العلاج»، مبينة أن المليشيا الحوثية عازمة على تصفية المحامين وموظفي الدولة عبر بلطجيتها الذين يواصلون العبث بأمن واستقرار المناطق التي تسيطر عليها المليشيا وينهبون أموال وممتلكات المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم على الباروت جاء بعد ساعات من اختطاف النجل الثاني لزعيم قبائل همدان عضو المجلس المحلي ناصر حمود دودة من منزله في مديرية همدان.

وأفادت المصادر بأن المليشيا كانت قد اختطفت في الأيام الماضية نجل الزعيم القبلي لكنها عادت واختطفت النجل الثاني بالتزامن مع حملة اختطافات تتعرض لها القبيلة، إذ وصل عدد المختطفين إلى أكثر من 22 مختطفاً خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي محافظة إب، أقدم مشرف حوثي على إصابة رجل مرور ومدني. ووفقاً لشهود عيان فإن المشرف الحوثي ومسلحيه أصروا على السير عكس الشارع بسيارتهم، وحين اعترض شرطي المرور بشير الأبي على سلوك الحوثيين ومخالفتهم للسير في الشارع الرئيسي وسط المدينة باشروا بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته، وإصابة مواطن آخر كان في نافذة منزله بالقرب من المكان.

ويعد الشرطي بشير الأبي من موظفي الدولة الذين تحرمهم المليشيا الحوثية من مرتباتهم ويعيشون وضعاً مأساوياً، ويتعرضون للاعتداءات المستمرة من قبل عصابات الحوثي التي تواصل البلطجة وممارسة جرائم ضد الإنسانية.