هزت انفجارات مدناً إيرانية مساء أمس (السبت)، حيث سمع دوي 3 انفجارات في مدينة أصفهان أحدها في مصنع للذخيرة تابع لوزارة الدفاع باستخدام الطائرات المسيّرة، فيما قالت الوزارة إن الدفاعات الجوية تصدت لها، في الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تنفيذ ضربة نوعية في العمق الإيراني.

وأفادت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات أخرى في همدان وقاعدة نوجة وكرج ومدينة ريشت شمالي إيران.

وقالت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة للحرس الثوري الإيراني في قناتها عبر «تلغرام»، إن 3 انفجارات سمعت بمدينة أصفهان، أحدها في مركز لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن «شخصين على الأقل قتلا جراء الانفجار في مصنع للذخيرة»، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

وأفاد بعض المواطنين أنهم سمعوا صوتاً مشابهاً لنيران مضادات الطائرات في سماء محافظة أصفهان، وهو ما أشار إليه موقع «سحام نيوز» المقرب من الإصلاحيين، قائلاً إن الانفجار الذي استهدف المصنع العسكري جاء نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة.