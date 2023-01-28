في رابع إطلاق نار جماعي خلال الشهر الجاري، قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون اليوم (السبت) في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت السيرجنت فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجليس: الحادث وقع بعد الساعة 2:30 صباحا في بيفرلي كريست، أحد الأحياء الراقية في لوس أنجليس، مبينة أن من بين الأشخاص السبعة الذين أصيبوا بالرصاص أربعة يقفون في خارج منزلهم، فيما كان القتلى الثلاثة داخل سيارة.

ولم تعلن السلطات عن هويات المصابين، لكنهم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة. ووفقاً لبريسيادو فإن الشرطة لا تملك أي معلومات حول أسباب إطلاق النار، أو ما إذا كان قد وقع في أحد المنازل.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من مذبحة قاعة الرقص في إحدى ضواحي لوس أنجليس التي خلفت 11 قتيلاً و9 جرحى، وبعد أيام فقط من فتح مسلح النار في مزرعتين للفطر جنوب سان فرانسيسكو الاثنين الماضي، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة شخص.

وجهت عمليات القتل صفعة للولاية التي تطبق عددا من أشد قوانين الأسلحة النارية صرامة في البلاد وأقل معدلات للوفيات بالأسلحة النارية.

وسجلت الولايات المتحدة في عام 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي قُتل أو جُرح فيها 4 أشخاص على الأقل، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.