حذّرت القيادة الفلسطينية من استمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها الحالي الذي سيؤدي للمزيد من التدهور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن القيادة الفلسطينية التي اجتمعت، اليوم (السبت)، برئاسة الرئيس محمود عباس، حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع. ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة إسرائيل بوقف أعمالها الأحادية، وإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت القيادة الفلسطينية التأكيد على وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية رداً على المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية وراح ضحيتها 10 أشخاص إضافة إلى عشرات المصابين.

وشدد البيان على استمرار تواصل القيادة الفلسطينية مع الجهات الدولية والعربية من أجل توفير الدعم والإسناد والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أيضاً أهمية الاستجابة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي.