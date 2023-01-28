طلبت بطلة إيران للتزلج عاطفة أحمدي اللجوء إلى ألمانيا دون أن تحدد الأسباب والدوافع لتقديمها الطلب. وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال» الذي أوضح اليوم (السبت) فإن عاطفة أكدت أنها لا تنوي المشاركة في بطولة العالم بفرنسا مع أعضاء آخرين من فريق التزلج الوطني الإيراني وطلبت اللجوء في ألمانيا.

وشاركت الرياضية الإيرانية عاطفة في أولمبياد بكين في 2022، وحاصلة على 5 ميداليات آسيوية وعدة ميداليات ذهبية في بطولة التزلج العالمية، وفازت ببطولة التزلج المحلية الأخيرة التي أقيمت في إيران قبل أن تغادر البلاد.

وكثرت في السنوات الأخيرة مساعي الرياضيين الإيرانيين الذين يشاركون ببطولات دولية في الخارج بالحصول على اللجوء في بلدان غربية في ظل تزايد القمع الذي يمارسه نظام خامنئي بحق الاحتجاجات منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وكانت لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم قد التقت الأربعاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في مدريد، بعد أن شاركت في بطولة بدون ارتداء الحجاب وتم تحذيرها من العودة إلى بلادها مما جعلها تلجأ إلى إسبانيا.

وشاركت سارة (25 عاماً) في بطولتي العالم للشطرنج السريع والخاطف التي أقيمت في كازاخستان في أواخر ديسمبر وخلعت الحجاب تضامناً مع المحتجين في بلادها للتوجه بعدها إلى إسبانيا في مطلع يناير الماضي واللجوء إليها بعد تلقيها تهديدات من قيادات إيرانية.