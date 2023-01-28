Masih Alinejad, 37, a Britain-based Iranian journalist, poses for a portrait in London October 8, 2013. Alinejad, a former reporter in Iran, left the country a week before the 2009 elections to study abroad and stayed outside after the unrest and crackdown on reformist press. During the protests, she interviewed families of protesters killed by security forces, and her work in the last four years has focused on interviewing families of political prisoners. She says she will not return, even though she misses her family a great deal, because she would not be able to continue her work. Iranians who want to go back home have a tough decision to make: return and face limits on their work and movement and possible outstanding criminal charges, or remain in isolation far from their homes and families. Picture taken October 8. To match Insight IRAN-DISSIDENTS/ REUTERS/Toby Melville (BRITAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS MEDIA HEADSHOT)
Masih Alinejad, 37, a Britain-based Iranian journalist, poses for a portrait in London October 8, 2013. Alinejad, a former reporter in Iran, left the country a week before the 2009 elections to study abroad and stayed outside after the unrest and crackdown on reformist press. During the protests, she interviewed families of protesters killed by security forces, and her work in the last four years has focused on interviewing families of political prisoners. She says she will not return, even though she misses her family a great deal, because she would not be able to continue her work. Iranians who want to go back home have a tough decision to make: return and face limits on their work and movement and possible outstanding criminal charges, or remain in isolation far from their homes and families. Picture taken October 8. To match Insight IRAN-DISSIDENTS/ REUTERS/Toby Melville (BRITAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS MEDIA HEADSHOT)
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
وجه مكتب التحقيقات الفيديرالي في الولايات المتحدة الاتهام إلى الرجال الثلاثة الذين وظفهم نظام الملالي لقتل الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، على الأراضي الأمريكية، بحسب ما أعلنت على حسابها في «تويتر» اليوم (السبت). واتهمت الناشطة الإيرانية الحرس الثوري بأنه يقوم بهذه العمليات الإرهابية منذ 4 عقود.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية أسماء وصور المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين في قضية اغتيال الناشطة، وهم: رفعت أميروف، بولاد عمروف، وخالد مهدي إف. وبحسب المدعي العام الأمريكي، فإن الأشخاص الثلاثة تم توجيههم من قبل النظام الإيراني لتنفيذ عملية الاغتيال الفاشلة.


وأفاد بيان وزارة العدل الأمريكية بأن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف الناشطة ونقلها إلى طهران عبر فنزويلا منذ يونيو 2020 على الأقل.

ووفقا للبيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و2021 استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.