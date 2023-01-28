وجه مكتب التحقيقات الفيديرالي في الولايات المتحدة الاتهام إلى الرجال الثلاثة الذين وظفهم نظام الملالي لقتل الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، على الأراضي الأمريكية، بحسب ما أعلنت على حسابها في «تويتر» اليوم (السبت). واتهمت الناشطة الإيرانية الحرس الثوري بأنه يقوم بهذه العمليات الإرهابية منذ 4 عقود.وكشفت وزارة العدل الأمريكية أسماء وصور المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين في قضية اغتيال الناشطة، وهم: رفعت أميروف، بولاد عمروف، وخالد مهدي إف. وبحسب المدعي العام الأمريكي، فإن الأشخاص الثلاثة تم توجيههم من قبل النظام الإيراني لتنفيذ عملية الاغتيال الفاشلة.وأفاد بيان وزارة العدل الأمريكية بأن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف الناشطة ونقلها إلى طهران عبر فنزويلا منذ يونيو 2020 على الأقل.ووفقا للبيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و2021 استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.