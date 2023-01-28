في مسعى جديد لتشديد الخناق على نظام الملالي، طرح مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار جديد يدعو إلى تعزيز العقوبات ضد النظام الإيراني. وبحسب ما أوردته صحيفة «واشنطن فري بيكون»، فإن العقوبات المقترحة تشمل المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان بأنه من الضروري مواجهة ممارسات أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود. واتهم البيت الأبيض النظام الإيراني بأنه يتبع نمطاً لتعذيب وقتل النشطاء، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بخنق المعارضة السلمية عبر الإرهاب والتهديد.في غضون ذلك، كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام وصل إلى أكثر من 100 متظاهر. وقالت المنظمة، التي تتخذ من أوسلو مقراً لها، إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 55 شخصاً في يناير الجاري وحده، موضحة أن 37 محتجاً أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة، بحسب وصفها. وأكدت المنظمة أيضاً مقتل نحو 500 شخص من المحتجين. وطالبت منظمة العفو الدولية إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 3 محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب «وحشي».