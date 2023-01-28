أعادت السلطات المغربية افتتاح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، اليوم (السبت). وأفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بأن علاقات بلاده بالمغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي.وبحسب المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف فإن بوريطة سيعقد سلسلة من اللقاءات تشمل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين. وأعلن الصحاف أن زيارة بوريطة ستشهد إعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد.وكان المغرب أغلق سفارته في العراق قبل 6 سنوات، ونقل مهامها إلى الأردن، وتحديداً في فبراير 2016 على خلفية تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على ثلث مساحة العراق عام 2014.