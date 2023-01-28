لا تزال الاحتجاجات متواصلة ضد النظام الإيراني، وأظهرت مقاطع فيديو هتافات ليلية في حي «طهران بارس» في العاصمة طهران يرددها متظاهرون غاضبون ضد النظام والمرشد علي خامنئي بسبب أعمال العنف والاعتقالات العشوائية للمحتجين.وفي مدينة سقز بمحافظة كردستان أظهرت مقاطع فيديو إضرام النار في منزل أحد المخبرين الذين يعملون لصالح الأمن الإيراني وتسبب في اعتقال عدد كبير من المتظاهرين.وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية وصول عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام بلغ نحو 107 متظاهرين. وأفادت المنظمة التي تتخذ من أوسلو مقراً لها، أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 55 شخصاً في يناير الجاري وحده، مؤكدة أن 37 محتجاً أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة بحسب وصفها. وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية مقتل نحو 500 شخص من المحتجين، فيما طالبت منظمة العفو الدولية، إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 3 محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب «وحشي». ودعت المنظمة في بيان لها السلطات الإيرانية إلى إلغاء أحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق الشبان وإسقاط جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات. ودعت منظمة العفو الدولية طهران إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لتقديم المشتبه بتورطهم في تعذيب الشبان الثلاثة إلى العدالة.