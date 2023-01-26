فيما أعلنت شخصيات مشهورة -بينهم فنانون- دعمها للمتظاهرين في إيران، دعا وزير السياحة الإيراني عزت الله ضرغامي السلطات في بلاده إلى مزيد من الانفتاح في المجال الاجتماعي وخصوصا بالنسبة للمرأة، مؤكداً في اجتماع حكومي أمس (الأربعاء) على ضرورة غض البصر عن المرأة التي لا ترتدي الحجاب.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) وعدد من الصحف اليوم (الخميس) عن الوزير قوله «أنصح الرجل الذي يتصرف بقسوة تجاه امرأة لا ترتدي الحجاب أن يغضّ البصر إذا كان النظر إليها يثيره»، مضيفاً: «ضيق الأفق موجود للأسف في البلاد ولكن لم يعد بإمكاننا أن نكون قاسين على الناس».

وأشار إلى أهمية تطوير السياحة وتحسين الحياة الاجتماعية التي يجب فيها فتح المجال، وتفهّم الناس، وألا تكون السلطة صارمة مع الإيرانيين. وجاءت تصريحات ضرغامي بعد أيام من تعرضه لحملة إثر إدانته لممارسة ما تسمى بـ«شرطة الأخلاق الإيرانية» المسؤولة عن مقتل مهسا أميني التي تواصل جرائمها ضد النساء.

من جهة أخرى، احتشدت مجموعة من أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أمام سجن قزل حصار بكرج، مطالبين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام خصوصاً بعد ورود معلومات عن نقل 3 سجناء إلى الحبس الانفرادي لإعدامهم.

وأفادت وسائل إعلامية إيرانية بأن القوات الخاصة الإيرانية هاجمت العائلات المتجمعة أمام السجن وفرقتهم.