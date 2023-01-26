أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الخميس) مقتل 9 فلسطينيين وجرح آخرين على يد القوات الإسرائيلية في الاشتباكات العنيفة التي شهدها مخيم جنين، مؤكدةً أن الوضع في المخيم حرج للغاية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، موضحة أن قوات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله، فيما أقدمت جرافة إسرائيلية على تحطيم مركبات وواجهات محال تجارية بالقرب من مستشفى جنين الحكومي شمالي الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة أن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في الخليل وطولكرم، مشيرة الى إعلان الإضراب الشامل بالضفة الغربية والقدس، ويعج مستشفى جنين بالمرضى معظمهم من الأطفال الذين أصيبوا بالاختناق نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه المستشفى.

وأظهر فيديو آخر انتشال أحد الضحيتين من المخيم بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي، ووصف متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ما يجري في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية بـ«المجزرة»، متهماً قوات الاحتلال الإسرائيلية بارتكابها وقتل عدد من المدنيين في المخيم.

وندد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بـ«العجز والصمت الدولي»، مؤكداً أنه يشجع الحكومة الإسرائيلية على هذه الممارسات.