فيما اتهم الجيش الأوكراني اليوم (الخميس) روسيا بإطلاق 30 صاورخاً على بلاده، اعتبر الكرملين إرسال دول غربية دبابات لكييف تورطا مباشرا في النزاع، مؤكداً على لسان متحدثه ديمتري بيسكوف أن تورط الولايات المتحدة ودول الغرب الجماعي في الصراع بأوكرانيا آخذ في الازدياد.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: «يتم الإدلاء بتصريحات مستمرة من العواصم الأوروبية ومن واشنطن بأن إرسال أنظمة أسلحة مختلفة، بما في ذلك الدبابات، إلى أوكرانيا لا يعني بأي حال من الأحوال تورط هذه الدول أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القتال الدائر في أوكرانيا»، مضيفاً: «نحن نختلف بشدة مع هذا الرأي، في موسكو، وننظر إلى كل ما يفعله الحلف والعواصم التي ذكرتها على أنه تورط مباشر في الصراع، ونرى أنه يتصاعد».

بالمقابل، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني يوري إيغنات: «أقلعت 6 قاذفات من طراز تو-95 من منطقة مورمانسك (الروسية) وأطلقت صواريخ، نتوقّعها أكثر من 30 صاروخاً، بدأ بعضها يظهر في مناطق مختلفة»، موضحاً أن الدفاعات الدوية أسقطت 15 صاروخاً منها على الأقل.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن في وقت سابق إسقاط مجموعة مسيّرات هجومية إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب أوكرانيا، مبيناً في بيان على تليغرام أن الطائرات دون طيار أطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف ودُمّرت جميعها.