جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأخيه أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقل الأمير سلمان بن حمد تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر الشقيقة بالخير والنماء.

وأكد الأمير سلمان بن حمد على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، معرباً عن أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين، ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمن المنطقة واستقرارها.

وتم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين، تحقيقاً لما فيه الخير للجميع.