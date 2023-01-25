ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم (الأربعاء)، أن رجلا طعن وجرح عدة أشخاص في قطار شمالي ألمانيا، قبل أن تعتقله الشرطة وتوفي اثنان من الضحايا، موضحة أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أوضحت بأن الرجل استخدم سكينا لمهاجمة العديد من الركاب قبل وقت قصير من وصول القطار الإقليمي (كيل-هامبورغ) إلى محطة بروكشتيدت.

وقالت الشرطة إن تحقيقا أوليا أشار إلى إصابة سبعة أشخاص، موضحة أن محطة القطار في بروكشتيدت أغلقت لعدت ساعات ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن هوية المشتبه فيه، مكتفية بالقول إن دوافعه المحتملة قيد التحقيق.

ونقلت الوكالة (د ب أ) عن زابينه زوتيرلين فاك وزيرة داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، قولها إن شخصين قتلا، وخمسة أصيبوا في الهجوم، الذي وقع في حوالى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.