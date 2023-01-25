أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان إلى عهده السابق واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة، جاء ذلك خلال زيارته اليوم (الأربعاء) للاطمئنان على مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

واستعراض بخاري مع مفتي لبنان الأوضاع اللبنانية، وأهمية إنجاح المساعي الهادفة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون منطلقا لحل الأزمات اللبنانية المتلاحقة التي أصبحت في وضع حرج وانعكست على المؤسسات التي تتهاوى بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة.

وشكر المفتي دريان قيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها للقضايا العربية والإسلامية ومنها الوضع في لبنان، مؤكداً أن لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب الذين لن يتخلوا عنه وخصوصاً في هذه الظروف الصعب التي يمر بها.

وقال المفتي إن انتخاب رئيس للجمهورية هو أولى الأولويات لإخراج لبنان مما هو فيه، داعيا المجلس النيابي لحسم خياره والتوافق على انتخاب رئيس لكل اللبنانيين.