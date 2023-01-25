أصابت توقعات المراقبين، واندلعت الحرب في آخر المرافق التي كانت حتى اندلاع هذا الاشتباك، العمود الفقري الوحيد الذي يحمي سقوط الدولة اللبنانية، إلا أن حدة الاشتباكات التي دارت اليوم (الأربعاء)، بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أسقطت ما تبقى من لبنان بالضربة القاضية.

فقد قرر مدعي عام التمييز غسان عويدات إخلاء سبيل كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، متخطياً بذلك قرار البيطار بإخلاء سبيل 5 موقوفين فقط، وأكثر من ذلك ادعى القاضي عويدات على القاضي البيطار وأصدر قراراً بمنعه من السفر، وأرسل ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله بالرابية بدعوة للاستماع إليه غداً (الخميس)، بموضوع الادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة وغيره.

البيطار من جهته، لم يستقبل الضابط العدلي ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه، محذراً القوى الأمنية من أي تجاوب مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين لأنه سيكون بمثابة انقلاب على القانون، مؤكداً أن المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات. وأضاف: لن أتنحّى عن ملف تفجير 4 أغسطس، ولا يحق للقاضي عويدات اتخاذ أي إجراء لأنه أولاً متنحٍّ عن الملف، وثانياً مدّعى عليه من قبلي.

ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة التمييزية بإرسال قرارات إخلاء السبيل اليوم عبر الفاكس إلى مراكز توقيف المخلى سبيلهم، خصوصا أن الضابطة العدلية لا تزال بيد القاضي غسان عويدات، أي أن قرار القاضي البيطار بالأمس لم يُنفّذ، بينما قرار عويدات اليوم بإطلاق سراح الموقوفين ستنفذه الأجهزة الأمنية.

لا شك أن عودة المحقق العدلي طارق البيطار إلى الواجهة هزت الأرض تحت أقدام السلطة بفعل قراره الأخير والذي يدعي فيه على سلسلة أسماء يعتبر المساس بها كمن يلعب بصاعق قنبلة، وهذا ما حصل فعلاً.

وفي السياق، قال النائب مارك ضوّ، في تغريدة له عبر «تويتر»: إن الحسم هو الآن، أو يتم القضاء على التحقيق، يُضرب القاضي ويعيّن رديف، يُطلق سراح كل الموقوفين ولا يبقى موقوف بالسجن، ولا يوقّف أحد، وبذلك ينتهي تحقيق 4 آب. يجب أن ندافع عن المحاسبة، إنها معركة قيام الدولة.

في الواقع، إنها حرب السلطة على لبنان الدولة والكيان، لكن هل تكون آخر الحروب التي يخوضها أهل السلطة عبر مؤسسات دولتهم المهترئة قبل إجراء مراسم جنازة هذا البلد الذي كان اسمه لبنان؟