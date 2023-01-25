أعلنت ألمانيا أنها سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا لتتجاوز بذلك إحجامها عن إرسال أسلحة ثقيلة تعتبرها كييف ضرورية. وقال المستشار أولاف شولتس في بيان اليوم (الأربعاء): «يأتي القرار استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا، نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي». وأضاف أنه سيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا وستقدم برلين أيضا مواد لوجستية وذخيرة وأن بلاده ستقدم إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش لديها. وأفاد بأن قرار إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا جاء بعد مشاورات مكثفة مع الحلفاء.وفي أول تعليق على القرار الألماني، قال رئيس الوزارء البريطاني ريشي سونالك إنه «تم اتخاذ القرار الصحيح»، فيما وصفها رئيس وزراء بولندا بأنها خطوة كبيرة لإيقاف روسيا.وقرر المستشار الألماني أولاف شولتز، بعد عدة أشهر من المناقشات، تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز «ليوبارد-2».ولفتت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إلى أن شولتز وافق على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا، وأنه منح إذن إعادة تصدير ليوبارد إلى كييف.من جهتها، كشفت صحيفة «دير شبيغل» أن الحديث يدور عن مجموعة واحدة على الأقل من دبابات «ليوبارد-2 إيه 6»، وعن رغبة حلفاء آخرين، بما في ذلك الدول الأسكندنافية، بتسليم هذه الدبابات القتالية إلى أوكرانيا. ووفقًا للصحيفة، سيتم إرسال دبابات «ليوبارد-2» إلى أوكرانيا من مخزون القوات المسلحة الألمانية، على المدى المتوسط والطويل، كما يمكن تجهيز دبابات قتالية أخرى من الاحتياط العسكري الألماني للاستخدام في هذا المجال. وتحدثت تقارير صحفية أن النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أصل 36 تمتلكها.