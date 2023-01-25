وسط تحذير روسي من أن العالم بات أمام تهديد باندلاع حرب عالمية ثالثة، دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف مجدداً، قادة الولايات المتحدة وألمانيا إلى وقف دقات عقارب الساعات النووية. وقال المسؤول الروسي في تصريحات له، اليوم (الأربعاء): "إن على قادة الغرب أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني قد علاه الصدأ، بحسب تعبيره".وطالب مدفيديف الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس بالحكمة ووقف «عقارب الساعة النووية»، محذّراً من اقتراب العالم من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.وكشفت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة «يوم القيامة»، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، قد وصلت إلى رقم قياسي قريب من «منتصف الليل النووي»، قبل 90 ثانية من ذلك.ورداً على سؤال: «ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلاً؟»، أجاب مدفيديف بأنه على صانعي الساعات «بايدن وشولتس» أن يوقفا دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت. وشدد أن عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني علاه الصدأ منذ فترة طويلة.يذكر أن مدفيديف كان قد أكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسرياً، وأنها جاءت رداً على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأتباعها، وفق قوله. وحذر مجدداً من أن العالم أصبح يقترب من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.