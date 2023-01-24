قامت أجهزة الأمن المصرية الموجودة بميدان التحرير بوسط القاهرة، مساء اليوم (الثلاثاء)، بتوزيع الورود والشكولاته والهدايا على المواطنين المارين بالميدان، احتفالاً بمرور الذكرى الـ71 على «عيد الشرطة»، الأمر الذي قابله المواطنون من كافة أطياف المجتمع بالهتاف بـ«يحيا رجال الشرطة»، و«يحيا الرجال الأوفياء»، و«عاش أبطال مصر»، لكونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين، معربين عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة، ودورهم في حفظ الوطن وصون مقدراته، وتضحيات الشهداء الأبرار التي لن ينساها أحد، وسط حالة من الفرحة الكبيرة من المواطنين، والتقاط صور السيلفي مع الضباط.

وقامت مديرية أمن القاهرة، بالاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين بميدان التحرير، من خلال أوتوبيس مكشوف مجهز يستقله ضباط وضابطات من مختلف جهات المديرية، في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ71 لـ«عيد الشرطة»، تلك المناسبة الوطنية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن في 25 يناير عام 1952، بمحافظة الإسماعيلية بالوقوف ضد الجيش البريطاني، وسقط منهم في تلك المعركة ‏56‏ شهيداً و‏80‏ جريحاً من الشرطة المصرية، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلاً و‏12‏ جريحاً.

وفي سياق متصل، شهدت الميادين المصرية والمحافظات، إجراءات أمنية مشددة في الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير عام 2011، حيث انتشر عدد من مدرعات الشرطة والقوات الأمنية والكلاب البوليسية، كما شددت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية بمحيط ميدان التحرير، وشوارع وسط القاهرة، وعدد من السفارات المهمة والمصالح الحكومية العامة والخاصة وقطاع السجون، وزيادة عدد أفراد الشرطة بالميادين، وتفتيش بعض المارة المشتبه بهم بالكشف عن هوياتهم، ورخص قيادة الدراجات النارية التي يستقلها البعض، خوفاً من القيام بأي أعمال إرهابية تقوم بها عناصر «إخوانية» في مثل تلك الذكرى، فيما يشهد ميدان التحرير وشوارع وسط البلد سيولة مرورية، وسط وجود عدد من رجال المرور لتيسير الحركة المرورية.