دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بشدة، قيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، ما من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.وأكد الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرُّف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة.