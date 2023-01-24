لدورهم في غسل الأموال، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عقوبات على 3 أشخاص تابعين لمليشيا حزب الله على خلفية تسهيلهم تحويل الأموال للحزب، موضحة أن المعاقبين سهلوا تمويل حزب الله عبر مراكز الصرافة.

وقالت الوزارة في بيان: «إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله»، موضحة يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني لعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها.

وصنفت وزارة الخزانة شركة صرافة يملكها اللبناني حسن مقلد بالإضافة إلى اثنين من أبنائه بأنهم سهلوا أنشطة والدهم المالية وشركته لدعم حزب الله.

وكانت الولايات المتحدة قد فرصت في ديسمبر 2022، عقوبات على أفراد وشركات تقدم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة لتنظيم حزب الله الإرهابي.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات من جانب الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعاقبة بما فيهم مليشيا حزب الله، وأصدرت عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم حزب الله وفيلق القدس الإيراني.