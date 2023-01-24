وسط تصاعد جرائم السطو على الأراضي والمحلات التجارية من قبل عصابات حوثية، اندلعت اشتباكات اليوم (الثلاثاء) بين مليشيا الحوثي وقبائل بني مطر غرب صنعاء؛ على خلفية استعانة قيادي انقلابي بدوريات مسلحة للسطو على أراضي القبائل.

وأعلنت قبائل بني مطر النكف القبلي عقب الاعتداءات الحوثية على الأراضي وهو ما دفع بعشرات القبائل لدعم قبيلة بيت المعقلي التي داهم الحوثيون مناطقهم وحاولوا السطو على الأراضي والمزارع وبناء أسوار حولها بحماية من المليشيا، مبينة أن الوضع متوتر وأن الطرفين يعززان مواقعهما في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي رئيس عقارات المليشيا أبو حيدر جحاف يقود الحملة العسكرية على الأراضي بتوجيه من رئيس اللجنة الثورية العليا الانقلابية محمد الحوثي، مبينة أن المليشيا تحاول الاستيلاء على أراضي بيت المعقلي، وبني جهلان، بيت عبيد وقرية شعبان.

يتزامن ذلك مع فرض الحوثي حصاراً على قبائل همدان واقتحام منطقة العشة بمديرية همدان محولة منازل المدنيين إلى مقر عسكري لعناصرها، ووفقاً لمصادر قبلية فإن حملة الحوثي المسعورة ضد القبائل لا تزال مستمرة.

وفي محافظة إب، ذكرت وسائل إعلامية يمنية أن المليشيا استولت على أرض لأحد التجار وسط المدينة بالقوة ونصبت فيها خيما وبدأت عملية جرفها، كما اعتدوا على مقبرة وجرفوها.