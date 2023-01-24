حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم (الثلاثاء)، ألمانيا من تسليم دبابات للجيش الأوكراني، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين ستتأثر، فيما أعلن المفتش العام لوزارة الدفاع الألمانية إيبرهاردة تسورن، بأن قرار إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا سيُتخذ على المستوى السياسي فحسب. وقال في مؤتمر للدفاع من تنظيم صحيفة «هاندلسبلات» في برلين: هذا قرار سياسي بحت.من جهته، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك إن بلاده أرسلت لألمانيا رسالة رسمية لإعادة تصدير دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا. وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»: تلقت ألمانيا بالفعل طلبنا للموافقة على نقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، داعيا الجانب الألماني إلى الانضمام إلى تحالف الدول التي تدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. واعتبر أن هذه قضية المشتركة، لأننا نتحدث عن أمن أوروبا.وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أعرب عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريبا إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات بما في ذلك «ليوبارد» الألمانية إلى أوكرانيا.جاء ذلك عقب اجتماع في برلين مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إذ دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى تجهيز دبابات «ليوبارد» لشحنها إلى أوكرانيا حال اتخاذ القرار المناسب في ألمانيا، وتدريب الأطقم الأوكرانية، موضحا أنه إذا تم اتخاذ القرار، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعداد الجيش لاستخدام هذه الدبابات.وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، أعلن (الإثنين) أن بلاده ستطلب موافقة برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية الصنع.وتتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضد القوات الروسية.غير أن القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى المستشار الألماني أولاف شولتس الذي رفض حتى الآن التعليق على مسألة عمليات التسليم غير المباشرة لهذه الدبابات، كما أنه لم يُعلق على مسألة إرسال دبابات ليوبارد مباشرة من المخزون الألماني.