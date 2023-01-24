قُتل ضابطان من الشرطة الإيرانية، فيما أصيب ثالث بجروح خلال هجوم مسلح استهدف دورية لشرطة نظام الملالي في مدينة بمبور التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد على الحدود الباكستانية.وبحسب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان العميد محمد قنبري، فإن هجوماً مسلحاً وقع في وقت مبكر من صباح، اليوم (الثلاثاء)، بالتوقيت المحلي على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة بمبور أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة ثالث.ووقع الهجوم عند مدخل مدينة بمبور، وفر المهاجمون المسلحون من مكان الحادثة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «فارس نيوز» الإيرانية عن قنبري. ولفت قائد الشرطة إلى أن ضابطين من قوات الشرطة برتبة رائد قتلا، هما مختار مؤمني وأبو ذر أميدوار، فيما أصيب الملازم أول ميلاد عبداللهي بجروح.ولم تتضح الجهة المنفذة للهجوم الذي ضرب دورية للشرطة في بمبور، وعادة ما يشن تنظيم جيش العدل البلوشي مثل هذه الهجمات على القوات المسلحة الِإيرانية.وتعتبر طهران تنظيم «جيش العدل البلوشي»، وهي جماعة مسلحة، «منظمة إرهابية»، فيما يؤكد التنظيم أنه يقاتل من أجل الدفاع عن حقوق هذه الأقلية المضطهدة في إيران.يذكر أنه قُتل (الأحد) الماضي 3 من قوات الحرس الثوري فيما أصيب 4 آخرون بجروح خلال مواجهات مسلحة في مدينة بوكان التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران المحاذية لإقليم كردستان شمال العراق.