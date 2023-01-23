اتهم الادعاء العام الألماني اليوم (الإثنين) مجموعة إرهابية بتهمة التخطيط لإسقاط الحكومة الألمانية وخطف وزير الصحة كارل لاوترباخ، مؤكداً في بيان أن 4 رجال وامرأة ألقي القبض عليهم العام الماضي سيخضعون للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنتس الألمانية، وقال الادعاء كل أفراد المجموعة يواجهون اتهاما بالتحضير للقيام بعمل من قبيل الخيانة العظمى للحكومة الاتحادية، مبينة أن المجموعة تشكلت في موعد أقصاه يناير 2022 بهدف إحداث ظروف تشبه الحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف وتخطط لإيقاع قتلى وإسقاط الحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية.

وأشار إلى أن المجموعة كانت تخطط لكي يحل محل الحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية نظام حكم استبدادي على غرار الإمبراطورية (القيصرية) الألمانية، لافتة إلى أن خططها كانت تتزامن مع خطوة لقطع للتيار الكهربائي في كل أنحاء ألمانيا لفترة طويلة وخطف وزير الصحة.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على الرجال الأربعة في 13 أبريل 2022 في أماكن مختلفة في ألمانيا، وسبق ذلك لقاء بين أحد الرجال الأربعة ومحقق سري حول صفقة أسلحة.

كانت السلطات عثرت خلال عمليات التفتيش التي حدثت آنذاك في أنحاء متفرقة من ألمانيا على عدد من الأسلحة النارية وذخيرة وأموال سائلة وسبائك ذهبية وعملات فضية وعملات أجنبية.

وباشر الادعاء العام التحقيق في القضية، وأصدر في منتصف أكتوبر الماضي أمرا باعتقال معلمة متقاعدة في ولاية سكسونيا يُعْتَقَد أنها كانت تتقلد منصبا أعلى في المجموعة، مبيناً أن المعلمة الألمانية المعروفة باسم إليزابيت آر، مشتبه في أنها زعيمة حركة متطرفة تآمرت لاختطاف وزير الصحة، وتدمير مرافق الكهرباء في البلاد، لقطع الخدمة بشكل كامل.