فيما تؤكد مصادر عسكرية يمنية وجود ممرات جبلية وعرة في مديريتي المحفد ومودية بمحافظة أبين يستغلها تحالف الحوثي وتنظيم القاعدة لتنسيق الهجمات ضد القوات الحكومية اليمنية، قُتل جندي وأصيب 4 آخرون اليوم (الإثنين)، في هجوم جديد لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين.

وأكدت مصادر عسكرية انفجار عبوة ناسفة مموهة حوثية زرعها مسلحو تنظيم القاعدة أمام دورية عسكرية للواء الثالث مشاة في منطقة وادي عومران شرق مديرية مودية بمحافظة إبين، موضحة أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في ظل وجود إصابات خطيرة في أوساط الجنود.

وكان 4 جنود قد أصيبوا في هجوم مماثل السبت الماضي في منطقة المجازة بمحافظة شبوة بعد ساعات من مقتل العقيد عبدالرحيم المعكر و2 من مرافقيه وإصابة 3 آخرين في هجوم لتنظيم القاعدة في مديرية مودية في محافظة أبين.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أوضحت أن تحالف الحوثي والقاعدة يستغلون المناطق الجبلية الممتدة بين مديريتي مودية والمحفد المحررة ومديرية جيشان التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، مؤكدة وجود ممرات آمنة لفرق زرع الألغام الحوثية التي يستعين بها وبألغامها تنظيم القاعدة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بينهم.

وأشارت إلى أن القوات الحكومية رصدت تلك الطرق وتبين أن هناك تحركات بين الجماعات الإرهابية لاستهداف ألوية الجيش الحكومية في الطريق العام، مؤكدة القبض على عدد من عناصر الحوثي والقاعدة أثناء محاولاتها زرع عبوات ناسفة في المديريات المحررة خصوصاً في منطقة وادي عومران.