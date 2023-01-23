عاد قاضي التحقيق العدلي في لبنان طارق البيطار إلى متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت اليوم (الاثنين)، وادعى على 8 شخصيات جديدة وأخلى 5 موقوفين وهم: أحمد الرجب سوري الجنسية، سليم شبلي متعهد أشغال، ميشال نحول مدير مشاريع في المرفأ، شفيق مرعي مدير الجمارك، وسامي حسين مدير العمليات السابق، من دون كفالة، مع قرار بمنعهم من السفر.

وعلمت «عكاظ» أن من بين الشخصيات التي سيستدعيها البيطار كمشتبه بهم اللواءين مدير عام الأمن العام عباس إبرهيم ومدير أمن الدولة أنطوان صليبا، وسيتم استجوابهما بصفة مدعى عليهما من دون الحاجة إلى طلب إذن، كون النائب العام التمييزي يمكنه الادعاء على مسؤول أمني، والأمر نفسه بالنسبة للمحقق العدلي وفقاً لاجتهاد قانوني استند عليه البيطار.

وأفادت مصادر مطلعة بأن أوراق المسؤولين الأمنيين قد أنجزت وأرسلت للتنفيذ بواسطة النيابة العامة التمييزية، وفي حال لم ينفذ التبليغ سيعاد تبليغهم «لصقاً»، وهو الإجراء الذي يسبق إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهم.

لكن المعضلة التي ستواجه قرارات الإخلاء والادعاء الجديدة تكمن في أن النيابة العامة التمييزية ستتعاطى وفقاً لمصادر مواكبة مع قرارات البيطار المشار إليها «كأنها غير موجودة»، ما يعني أنها لن تنفذ قرار الإخلاء أو الادعاء.

من جهته، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيانًا لفت فيه إلى أن وسائل الإعلام تتداول مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. وفي ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات، أحال وزير العدل نسخة منها إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع.