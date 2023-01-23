يناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم (الإثنين)، توصيات البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران رداً على قمع الاحتجاجات والدور السلبي الذي تلعبه في حرب أوكرانيا.ويجيء الاجتماع المرتقب بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية ورفع توصيته بهذا الشأن إلى مجلس الاتحاد، إلا أن مصادر أوروبية أفادت بأن القرار لن يتم مناقشته على الأغلب بين وزراء الخارجية الأوروبيين في المرحلة الحالية.من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب من دون صدور قرار من القضاء الأوروبي.ولفت إلى أن قرار القضاء شرط أولي لإدراج أي كيان في قوائم العقوبات، وأوضح أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.وكشف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيصادق على حزمة عقوبات إضافية ضد إيران.وكان البرلمان الأوروبي دعا الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.