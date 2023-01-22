كشف مصدر بوزارة الدفاع اليونانية، اليوم (الأحد)، عن ورود إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة راين إير أثناء اتجاهها من بولندا إلى اليونان، موضحاً أن طائرات حربية يونانية سارعت لمرافقة الطائرة التابعة لشركة راين إير من بولندا إلى اليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصاً، بعد أن أبلغت السلطات عن تحذير بوجود قنبلة.

ونقلت «فرانس برس» عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية أن طائرتين من طراز «F-16» اتجهتا لمرافقة الرحلة، من كاتوفيتشي إلى أثينا، عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، مبيناً أن طائرات هنغارية رافقت الطائرة في وقت سابق.

وقالت وكالة الأنباء العربية «ANA» إن الطائرة هبطت في مكان منعزل بمطار أثينا الدولي قبل الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بقليل، وكانت قيد التفتيش من قبل فريق إبطال مفعول القنابل، ولم يتضح على الفور من الذي ادعى وجود القنبلة.