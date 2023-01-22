طالبت 30 سجينة سياسية في إيران، بينهن الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه، وابنة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، اليوم (الأحد) بوقف إعدام المتظاهرين، مؤكدات في مذكرة ضرورة إنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء.

وقالت السجينات في المذكرة التي وقعن عليها: «نحن السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن أيفين (طهران) نطالب بوقف إعدام المتظاهرين وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء في إيران»، مضيفات: «مهما كانت معتقداتنا الدينية والسياسية وأصولنا، حُكم علينا جميعاً بالسجن لمدة 124 عاماً بعد محاكمات غير عادلة وغير شفافة، وهو ما يعادل عدة أجيال من الحياة البشرية».

ومن بين الموقعات الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، والمدافعة الألمانية الإيرانية عن حقوق المرأة ناهد تقوي التي حُكم عليها بالسجن 10 سنوات في عام 2021 لأسباب مماثلة.

ووقعت على النص فايزة هاشمي النائبة السابقة وابنة الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني، التي حُكم عليها في يناير 2022 بالسجن 5 سنوات لانتقاد النظام، ونيلوفر بياني الناشطة البيئية التي حكم عليها عام 2020 بالسجن 10 سنوات بتهمة «التجسس».

وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها أوسلو، أكدت مقتل ما لا يقل عن 481 شخصاً في الاحتجاجات، موضحة أن 109 أشخاص على الأقل مهددون بالإعدام على خلفية ما شهدته المدن الإيرانية، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بأربعة متظاهرين.