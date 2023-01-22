فيما تبنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة الهجوم، أعلنت وزارة الإعلام الصومالية اليوم (الأحد) مقتل خمسة مدنيين وإصابة أربعة آخرين في هجوم انتحاري شنته عناصر من حركة الشباب على المجمع الإداري في مقديشو، موضحة أن القوات الحكومية تمكنت من إنقاذ معظم المسؤوليين المحليين والمدنيين الذين كانوا في المجمع أثناء الهجوم الذي قُتل فيه ستة انتحاريين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الانتحاريين كانوا يرتدون الزي العسكري أثناء تنفيذ الهجوم ما مكنهم من تجاوز نقاط التفتيش الأمنية، مبينة أن الهجوم استمر 6 ساعات وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الوضع وقتل جميع المهاجمين.

وأفادت مصادر أمنية بأن أحد الانتحاريين فجر نفسه في البوابة الخلفية للمجمع تمهيداً لدخول المسلحين الذين سيطروا ساعات على أجزاء من المجمع قبل أن تتم تصفية ثلاثة منهم على يد رجال الأمن فيما فجر الثلاثة الآخرون أنفسهم، مبينة أن من بين القتلى المدنيين رئيس دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة أحمد حسن، وهو كفيف لم يتمكن من الفرار.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) مقتل 30 إرهابيا من تنظيم الشباب في ضربة جوية نفذتها وسط الصومال بطلب من الحكومة الصومالية.