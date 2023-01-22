تواصل مليشيا الحوثي جرائمها ضد المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، إذ كشفت مصادر حقوقية يمنية لـ«عكاظ» اختطاف المليشيا الحوثية إحدى العاملات في المجال الصحي بمديرية عبس بمحافظة حجة، مؤكدة أن الاختطاف جاء على خلفية رفضها استقطاعات المليشيا من مستحقات العاملين الصحيين التي يتقاضونها من منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت المصادر إن المليشيا لليوم الخامس على التوالي لا تزال تخفيها وترفض السماح لأسرتها وأطفالها بالوصول إليها ومعرفة مكان احتجازها، مبينة أن جريمة اختطاف العاملة الصحية جاءت متزامنة مع إصدار قيادات الحوثي توجيهاً بإخضاع كافة الموظفين الحكوميين لدورات طائفية وإلزامهم بتنفيذ ما يسمى بـ«مدونة السلوك الوظيفي» بعد رفضهم لها.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية حددت كل يوم أربعاء موعداً لإخضاع الموظفين الحكوميين في المؤسسات لدورات طائفية، لافتة إلى أن هذه الخطوة لقيت استياء واسعا، خصوصاً أن الموظفين بلا مرتبات منذ أكثر من 7 سنوات.

من جهة أخرى، تواصل مليشيا الحوثي احتلال مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاقبة كل من يدرس القرآن بالسجن، ووجهت المليشيا الحوثية كافة المساجد والمدارس بعدم إقامة أي حلقات لتعليم القرآن دون الحصول على تصريح مسبق من قيادة المليشيا سواء للمدارس أو المساجد أو للمعلمين.

وقالت مصادر في وزارة الأوقاف إن المليشيا وجهت بإغلاق عشرات المدارس في صنعاء وإب ومحافظات أخرى واشترطت الحصول على تصاريح عمل للاستمرار وفرضت مبالغ مالية مقابل التصريح، مع أن تعليم القرآن مجاني وكل من يقوم بالتعليم متطوعون.

وكانت المليشيا الحوثية قد اختطفت وكيل مدرسة التوفيق بمديرية همدان شمال صنعاء إبراهيم محمد علي الشرسي من وسط الطلاب واقتادته إلى مكان مجهول ليرتفع بذلك عدد المختطفين من أبناء قبيلة همدان خلال أسبوع إلى 25 مدنياً. ووفقاً لمصادر تربوية، فإن الشرسي يعمل منذ أكثر من 20 عاماً مدرساً للغة الإنجليزية ووكيلاً للمدرسة.