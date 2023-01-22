كشفت تحقيقات أمنية أجراها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مع ١٧ أجنبيا من جنسيات مختلفة جرى اعتقالهم خلال تسللهم من الأراضي السورية إلى عمق الأراضي العراقية عن انتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي. واعترف المعتقلون أنهم دخلوا الأراضي العراقية منذ نحو عشرة أيام لتنفيذ مخطط تفجيرات في مناطق مختلفة محاذية للعاصمة بغداد.ولم تتمكن التحقيقات التي أجريت وفقا لمصادر «عكاظ» من معرفة عما إذا كانت هناك مجموعات «داعشية» أخرى قد تمكنت من اجتياز الحدود.وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم (الأحد)، اعتقال ١٧ متسللا أجنبيا أثناء محاولتهم دخول محافظة واسط القريبة من العاصمة. وقالت في بيان لها: «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم شرطة الأقضية في محافظة واسط من القبض على 17 متسللاً حاولوا الدخول إلى المحافظة بصورة غير شرعية».وفي أعقاب تلك الحادثة، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة تكثيف الرقابة على طول الحدود السورية مع العراق، مؤكدا أن كل من يجتاز الحدود بطريقة غير شرعية يعتبر عدوا للعراق ويجب إنزال أشد العقوبات به.