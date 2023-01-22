قتل 10 أشخاص في عملية إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا، وأعلن مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، أن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، مساء أمس (السبت).ونقلت صحيفة لوس آنجليس تايمز الأمريكية، ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق النار على 16 شخصا ومقتل 10 منهم. وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء (0600 بتوقيت غرينتش) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك. وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق.وقد تعرض أكثر من 6 آلاف طفل في الولايات المتحدة للقتل أو الإصابة بطلقات نارية خلال عام 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ منظمة «أرشيف عنف السلاح» غير الربحية التي تتعقب حوادث إطلاق النار.ورصد «أرشيف عنف السلاح» أن 6023 طفلا أمريكيا يبلغون من العمر 17 عاما أو أقل قتلوا أو أصيبوا في إطلاق نار هذا العام، متجاوزين 5708 قتلوا أو أصيبوا في عام 2021. وأفاد بأن أكبر عدد من الأطفال يموتون أو يصابون بنيران الرصاص في عام واحد منذ أن بدأ تتبعه في عام 2014.وقُتل ما لا يقل عن 306 أطفال في سن 11 عاما أو أقل بنيران في عام 2022، ولقي 1323 طفلا تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما حتفهم في إطلاق نار.وشملت حالات قتل الأطفال بالرصاص في عام 2022، 19 طالبا، جميعهم يبلغون من العمر 11 عاما أو أقل، قُتلوا في إطلاق نار جماعي في 24 مايو في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي فيما يعرف بمذبحة تكساس.