يستعد قصر بكنغهام للاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مايو القادم بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.وبحسب صحيفة «تايمز» البريطانية، فإن الملك تشارلز يشارك في التنظيم بنشاط لضمان أن يكون الحدث رائعا.وأفادت بأن بريطانيا ستستمتع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات مع حفلات بالشوارع وعروض الطيران وحفل بقلعة وندسور للملك تشارلز.وحسب بيان نشره القصر أمس (السبت)، فإن الملك تشارلز سيضع قضايا التنوع والاختلاف والعمل التطوعي في صميم بيان تتويجه.ولفتت الصحيفة إلى أنه على مدى ثلاثة أيام من الاحتفالات المبهجة في مايو، سوف يسلط الملك الضوء على أهمية الخدمة العامة وبناء المجتمع.ونشر قصر باكنغهام تفاصيل خدمة التتويج في كنيسة وستمنستر صباح السبت 6 مايو، التي يليها موكب احتفالي واسع النطاق ينضم إليه أعضاء آخرون من العائلة المالكة. وتبدد الخطط المذكورة، التكهنات بأن التتويج سيفتقر إلى العظمة التي سادت خلال تتويج الملكة إليزابيث في عام 1953.ونقلت الصحيفة عن المساعدين الملكيين قولهم: إن خطط التتويج التي يشارك تشارلز فيها بنشاط، تضمن أن يكون الحدث رائعا.يذكر أن تشارلز (74 عاما) أصبح ملكا تلقائيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا السبت الموافق السادس.وأوضح قصر بكنغهام الذي نشر تفاصيل التتويج أن البريطانيين الذين حصلوا بالفعل على إجازة مصرفية إضافية في الثامن من مايو احتفالا بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة.ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023، ولكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك الأمير هاري التي جاءت في كتاب «سبير».وقال دوق ساسكس في مقابلة مع «التلغراف» إنه كان قلقا من نشر تفاصيل أوسع عن حياة والده وشقيقه ويليام أمير ويلز، لكنه كان يخشى ألا يسامحاه مطلقا.ولم يستبعد أن يكتب مذكرات أخرى، لافتا إلى أن المسودة الأولى لـ «سبير» كانت ضعف الطبعة النهائية للكتاب الذي أثار نشره الكثير من الجدل.وأفاد الأمير هاري بأن المسودة الأولى كانت 800 صفحة، فيما طرح الكتاب في 400 صفحة..