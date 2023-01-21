سخر ناشطون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات زعيم مليشيا «حزب الله» حسن نصر الله التي يستجدي فيها الأموال من دول الخليج العربي، واصفينه في تغريدات على «تويتر» بـ«المتسول الوقح» الذي أفسد لبنان ووضعه على حافة الانهيار. وتساءل هؤلاء: كيف لم يشعر بالحرج وهو يطلب الدعم المالي رغم هجومه الدائم على دول الخليج وموالاته لنظام الملالي.

وقال الناشط منصور الضبعان: «حسن ليره مجرد جندي لخدمة المد الفارسي ومشروع استعادة الإمبراطورية الفارسية، اليوم ظهرت أولى مؤشرات الانهيار والاستسلام والهزيمة بالتسول الصريح من السعودية».

وقوبل مقطع فيديو لنصر الله وهو يقول «شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار»، بسخرية واسعة من رواد مواقع التواصل، الذين أكدوا أن طلبه يحمل وقاحة لا مثيل لها، إذ إنه من نفس الكرسي الذي أعلن مرارا وتكرارا تبعيته لمرشد الملالي، يطلب المساعدة من دول الخليج، التي يهاجمها ويقف ضدها طوال الوقت. ووصف المغرد منذر آل الشيخ مبارك حسن نصر الله بالمتسول. وقال: «نصر الله يستجدي المال من الدول العربية لإنقاذ مليشياته وليس لمساعدة لبنان، نذكره بما كان يقوله عن أحزاب لبنان الأخرى ويصف نفسه وحزبه بأنهم سادة عند إيران وليس خدماً أو عملاء يحترمهم الولي السفيه»، مضيفاً: «نصر الله خر شحاتاً يطلب من العرب والخليج، ومن مكتبه وبجواره صور لثلاثة (الخميني وخامنئي وسليماني) وهو رابعهم، وهؤلاء لم يتركوا شبراً لم يسفكوا فيه دماً»، مبشراً بقرب نهايته قائلاً: «لا قيمة لمثلك ولكن قريباً لبنان منك سيتطهر».

وكتب محمد البلادي: «نصر الله بلغ من البجاحة والوقاحة ما لم يبلغه أحد من قبل، واليوم يطلب من السعودية ودول الخليج مساعدة لبنان وهو الذي لم يترك طريقاً لإيذاء هذه الدول والحرب عليها إلا سلكه سراً وعلانية، والأعجب أنه هو من أوصل لبنان إلى هذا المنحدر.. فعلاً إذا لم تستحي فقل ما شئت».

بدورها، قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف: «حسن نصر الله يقول لماذا دول الخليج لا تدعم لبنان، عمركم شفتم وقاحة وهبل وجنون مثل هذا!!، السعودية كانت الداعم الأول للبنان بينما هو يعلن كل يوم تبعيته لمرشد إيران وأعلن دعمه للحوثيين ضد السعودية وأنه طرف في هذه الحرب».

أما الصحفي اليمني أحمد الصباحي فكتب قائلا: «عصابات إيران لا تملك إلا الشعارات، سنوات طويلة وهم يصرخون يقولون إنهم سيقيمون حربا عالمية، وفي النهاية يرجع للتسول من دول الخليجً».

وتعرض نصر الله في خطابه بالهجوم على مصر، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، رفض التعقيب على تلك الأكاذيب، مؤكدا بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء «بطولات زائفة».