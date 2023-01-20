أعلنت سلطات دولة الغابون، عن وفاة وزير خارجية الغابون ميكائيل موسى أدامو إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ليبرفيل.

وقال مصدر: «إن وزير الخارجية كان حاضرا في بداية اجتماع مجلس الوزراء وشعر بتوعك».



وبحسب المصدر: تم نقل الوزير إلى مستشفى عسكري فاقدا للوعي وتوفي لاحقا، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل جهود الأطباء والكادر الطبي لم يتكمنوا من إنقاذه.